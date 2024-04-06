أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 أبريل 2024

تحركت أسعار الدواجن اليوم السبت 6-4-2024 بشكل طفيف وسط توقعات بانخفاض الأسعار بسبب قرار البنك المركزي تدبير الدولار للمستوردين والإفراجات الجمركية لمدخلات انتاج الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 90 جنيها ليصل إلى المستهلك حوالي 108 جنيهات.

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 115 جنيها.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 170 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 175 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 155 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 175 جنيه.

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذب كبير ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.