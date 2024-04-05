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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 130 مليون جنيه.. ضبط 1.6 مليون كيلو فراخ فاسدة في دمياط

الفراخ الفاسدة
الفراخ الفاسدة

ألقت الأجهزة الأمنية في دمياط القبض على صاحب ثلاجة لجيازته كمية من الدواجن المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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تحرر محضر رقم ٢٦٨٤ جنح قسم دمياط الجديده لسنة ۲۰۲٤ ضد المدعو مجدى. أ. ح ٥٤ سنة المسئول عن الثلاجة الكائنة بناحية المنطقة الصناعية دائرة قسم دمياط الجديدة ومقيم نوسا الغيط أجا دقهلية، لحيازته وتخزين كمية من الدواجن منتهية مستوردة.
 

المضبوطات عبارة عن
۱ - دواجن وزن ( ۱ ) كجم باجمالي وزن ( ١٨٩,٧٥۰ ) طن
۲ - دواجن وزن ( ۱,۱۰۰ ) كجم باجمالي وزن ( ٢٩,٧٥٥) طن
۳ - دواجن وزن ( ۱,۲۰۰) كجم باجمالی ( ٢٨٦,٢۰۰) طن
صدور دواجن باجمالی (٤٩٩,٥٠٠ ) طن
بإجمالی مضبوطات ( الف طن وخمسة الاف ومائتان وخمسه كيلو جرام )، وقدرت قيمتها بـ 130 مليون جنيه.
 

دمياط دمياط الجديدة صناعية فراخ فاسدة منتهيه مضبوطات محافظة

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