مجلس حقوق الإنسان يقرر تحميل إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في غزة

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تبنى قرارا يدعو لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائم حرب محتملة في غزة.

وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قرار قدمته باكستان لوقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: "نطالبكم بتمرير مشروع القانون لوقف الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقال مندوب جنوب أفريقيا في مجلس حقوق الإنسان أيضا، إنه يجب معاقبة المسؤولين عن الإبادة في غزة وعلى إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.