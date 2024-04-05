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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح معبرين.. بيان عاجل من مكتب نتنياهو بشأن زيادة المساعدات إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على 3 إجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن إسرائيل ستسمح بإمداد مؤقت للمساعدات الإنسانية عبر معبر أشدود ومعبر إيرز، وزيادة المساعدة الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، يوم الخميس، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ​​وافق على إعادة فتح معبر إيريز واستخدام ميناء أشدود.

وقد تم إغلاق معبر إيريز، بين إسرائيل وشمال غزة، منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

ورحب البيت الأبيض، يوم الخميس، بقرار إسرائيل فتح نقاط الدخول الجديدة، قائلا إن الخطوة جاءت بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو.

ووصفت الأمم المتحدة هذا التطور بأنه "أخبار إيجابية" لكنها أضافت أنه "سيتعين عليها أن ترى كيف سيتم تنفيذه".

وعلى جانب آخر، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على دخول 350 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، منها 250 عبر معبر كرم أبو سالم والباقي من مصر عبر معبر رفح.

متحدث أممي يرحب بإعادة فتح معبر إيريز: غزة بحاجة لتدفق المساعدات

مكتب نتنياهو: فتح معبر إيريز أمام دخول المساعدات لغزة

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