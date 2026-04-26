الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فعاليات ثقافية مكثفة في سيناء .. 600 نشاط لتعزيز الهوية واكتشاف المواهب

سيناء احتفالًا بذكرى تحريرها..
رحمة سمير

أكدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن احتفالات ذكرى تحرير سيناء هذا العام تشهد برنامجًا ثقافيًا وفنيًا موسعًا، يستهدف الوصول إلى مختلف المناطق داخل شمال وجنوب سيناء، بما في ذلك الوديان والتجمعات البعيدة.

وأوضحت خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر أن الفعاليات لا تقتصر على الاحتفال بالمناسبة، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي والانتماء الوطني، إلى جانب دعم بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى تنفيذ قوافل ثقافية ومبادرات مثل “أهل مصر” و“المسرح المتنقل” للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أن البرنامج يتضمن مئات الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تم تنفيذ أكثر من 300 فعالية منذ فبراير الماضي، بجانب مئات الأنشطة الأخرى خلال شهر أبريل، موزعة بين شمال وجنوب سيناء، مؤكدة أن هذه الأنشطة تشمل عروضًا فنية، وورشًا لاكتشاف وتنمية المواهب، خاصة بين الشباب والأطفال.

وأشارت "موسى" إلى أن من أبرز الفعاليات “ملتقى الفنون البدوية” و“أطلس المأثورات الشعبية”، واللذان يهدفان إلى توثيق التراث السيناوي والحفاظ على الهوية الثقافية، من خلال بعثات ميدانية لجمع عناصر التراث الشعبي والعمل على تطويرها وتقديمها للأجيال الجديدة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحضور الثقافي في سيناء، وضمان وصول الخدمات الثقافية إلى جميع الفئات، مع التركيز على اكتشاف الموهوبين ودعمهم حتى الوصول إلى مستويات احترافية.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

قرار رسمي | إعلان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أسعار كروت الشحن والإنترنت

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

