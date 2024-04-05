مكتب نتنياهو: فتح معبر إيريز أمام دخول المساعدات لغزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن مجلس الوزراء الأمني قرر اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في أعقاب الغارة القاتلة على قافلة منظمة "وورلد سانترل كيتشن"، والمحادثة المتوترة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر البيان، الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل قررت فتح ميناء أسدود مؤقتاً أمام المساعدات الإنسانية، وستفتح معبر إيريز في شمال قطاع غزة، لمرور المساعدات، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن زيادة المساعدات.. ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب".