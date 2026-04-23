ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب
وزير التخطيط يبحث مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية توفير آليات تمويل مبتكرة
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب دولة عربية
الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر
تحرك برلماني بشأن وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر
مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
أخبار العالم

سيناريوهات ما بعد الانفجار .. ماذا لو انهار وقف النار بين واشنطن وطهران؟

نوال السيد

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار حالة الغموض السياسي، يظل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هشًا، رغم إعلان دونالد ترامب تمديده بشكل مفاجئ. ووفق تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي، فإن الهدنة تقف على حافة الانهيار، وسط تناقضات في المواقف الأمريكية، وانعدام الثقة من الجانب الإيراني، وتعقيدات داخلية تعرقل فرص التوصل إلى اتفاق دائم.

هدنة هشة وتناقضات أمريكية

أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار قبل ساعات من انتهاء المهلة، بعد أن لوح باستئناف الضربات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبرر قراره بوجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، مؤكدًا أنه يمنح طهران مزيدًا من الوقت لتقديم “مقترح موحد”.

لكن هذا التراجع المتكرر عن التهديدات العسكرية يعكس، بحسب التحليل، رغبة أمريكية في إنهاء الحرب التي أصبحت غير شعبية داخليًا وتسببت في أزمة طاقة عالمية. ورغم ذلك، لا تزال الإجراءات التصعيدية قائمة، مثل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مقابل استمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز.

وتزيد تصريحات طهران من تعقيد المشهد، إذ تعتبر أن تمديد الهدنة “مناورة لكسب الوقت”، في ظل غياب الثقة في الإدارة الأمريكية. كما أن الانقسامات داخل النظام الإيراني، بين الدبلوماسيين والتيار المُتشدّد المرتبط بـالحرس الثوري الإيراني، تمثل عقبة إضافية أمام أي تسوية.

سيناريوهات التصعيد إذا انهارت الهدنة

يرى التحليل أن انهيار وقف إطلاق النار قد يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات خطيرة. أولها احتمال استئناف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث ترتبط الهدنة هناك بشكل وثيق بالتفاهمات بين واشنطن وطهران.

كما يبرز احتمال تدخل بري أمريكي داخل الأراضي الإيرانية، رغم التحذيرات من خطورة هذا الخيار. فالولايات المتحدة تمتلك أكثر من 50 ألف جندي في المنطقة، مع تعزيزات إضافية، ما يجعل هذا السيناريو مطروحًا في حال فشل المسار الدبلوماسي.

قدرات إيران ومعركة الممرات البحرية

ورغم الضربات التي تلقتها إيران، يؤكد التحليل أنها لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية مؤثرة، تشمل آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما يمكّنها من تهديد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. كما أن سيطرتها على مضيق هرمز تمثل ورقة ضغط استراتيجية، خاصة في ظل استمرار الهجمات على السفن التجارية.

ولا يقتصر التهديد على هذا الممر الحيوي، إذ قد يلجأ حلفاء طهران، مثل جماعة الحوثيين، إلى إغلاق باب المندب، ما قد يؤدي إلى شلل جزئي في حركة التجارة العالمية ويضاعف من أزمة الطاقة.

أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات

في المحصلة، يعكس المشهد الحالي توازنًا هشًا بين التصعيد والتهدئة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الضغوط السياسية والاقتصادية. ومع غياب اتفاق واضح، يبقى انهيار وقف إطلاق النار احتمالًا قائمًا، يحمل في طياته تداعيات إقليمية ودولية واسعة، تبدأ من اشتعال جبهات جديدة، ولا تنتهي عند تهديد استقرار الاقتصاد العالمي.

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت

محمد رمضان

عيني على جمهوري.. محمد رمضان في أحدث ظهور

فيلم فلسطين 36

طرح فيلم فلسطين 36 في مايو القادم على هذه المنصة

روجينا واشرف زكي

روچينا تخطف الأنظار برفقة أشرف زكي في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

