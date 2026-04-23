ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب
وزير التخطيط يبحث مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية توفير آليات تمويل مبتكرة
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب دولة عربية
الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر
تحرك برلماني بشأن وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر
مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحمل موادا أولية لخدمة المرضى.. الاعتداء على سفينة إيرانية في بحر عمان

محمود نوفل

أدانت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بشدة الاعتداء على السفينة تجاري إيراني في بحر عمان، ، مؤكدة أن هذا يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتهديدا لصحة المرضى المحتاجين إلى خدمات حيوية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية  في بيان مشترك مع اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي : جزء من حمولة هذه السفينة كان يحتوي على مواد أولية ضرورية لإنتاج مستلزمات مرضى الغسيل الكلوي والتي كانت مملوكة لشركة "سها" للمعدات الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر.

وشهدت منطقة مضيق هرمز وبحر عُمان تصعيدًا جديدًا في التوترات البحرية، بعدما أفادت تقارير أمنية وملاحية بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار، واحتجاز سفينة أخرى في حادثين منفصلين نُسبا إلى الحرس الثوري الإيراني، في تطور يعيد تسليط الضوء على أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

ووفق ما نقلته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، فقد تعرّضت سفينة حاويات لإطلاق نار من زورق يُعتقد أنه تابع للحرس الثوري الإيراني، أثناء إبحارها على بُعد نحو 15 ميلًا بحريًا شمال شرق سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى أضرار مادية في هيكل السفينة دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

وأشارت الهيئة إلى أن الزورق اقترب من السفينة بشكل مفاجئ قبل أن يفتح النار، فيما أكد ربان السفينة أنه لم يتلق أي تحذيرات مسبقة قبل الهجوم، لافتًا إلى أن الطاقم بخير رغم الأضرار التي لحقت بجسر القيادة.

وفي رواية موازية، نقلت مصادر إعلامية أن قبطان السفينة أبلغ عن اقتراب زورق مسلح قبل تنفيذ إطلاق النار، ما تسبب في أضرار وُصفت بالجسيمة في بعض أجزاء السفينة.

في المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن الحادث يأتي في سياق توترات بحرية متصاعدة في منطقة مضيق هرمز، حيث تتكرر حوادث اعتراض أو احتجاز سفن تجارية أو ناقلات نفط خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف دولية وإقليمية بشأن أمن الملاحة وحرية المرور في الممر الاستراتيجي.

كما تحدثت بعض المصادر عن حادث منفصل يتعلق باحتجاز سفينة أخرى في المنطقة ذاتها، ضمن سياق عمليات وصفت بأنها مرتبطة بالتصعيد البحري المتبادل، دون صدور تأكيد رسمي مستقل يوضح تفاصيل الواقعة الثانية بشكل كامل حتى الآن.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مضيق هرمز وبحر عُمان توترًا متزايدًا مرتبطًا بالأوضاع الإقليمية، حيث تُعد المنطقة شريانًا حيويًا يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيها ذا تأثيرات مباشرة على أسواق النفط والتجارة الدولية.

ولم يصدر تعليق رسمي إيراني تفصيلي حول الحادث حتى لحظة إعداد التقرير، بينما تتابع جهات بحرية دولية التحقيق في ملابسات ما جرى وتقييم مستوى التهديد الملاحي في المنطقة.

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت

المبيت في االمزدلفة

هل المبيت في المزدلقة من واجبات الحج؟.. لجنة الفتوى توضح

وزير الأوقاف

الأوقاف تطلق برنامجا تدريبيا مكثفا حول فقه الحج في 14 محافظة

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة في مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

