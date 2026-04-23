ماعدا السنوات النهائية.. فتح التدريب الصيفي بشر جنوب الدلتا للكهرباء

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بقطاع التدريب بالشركة فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية حيث أنهم يعدوا من الخريجين وليسوا من الطلبة .

- المستندات المطلــوبـــــــة وموعد التقديم



- خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به ( اسم الطالب رباعيا - السنة الدراسية والتخصص - رقم الهاتف واتس اب - ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي- ايصال سداد رسوم التدريب المقررة بالجنيه المصرى ).

• سداد رسوم الالتحاق وهى :

- طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية ( 500 جنيها ) .

- طلبة الجامعات والمعاهد الخاصــــة - الجامعات التكنولوجية - الجامعات الاهلية ( 1000 جنيه ) .

- طلبة البرامج الخاصة والاقسام التخصصية بالمصروفات بالجامعات والمعاهد الحكومية ( 1000 جنيه ) .

• مدة التدريب 90ساعة ( نظري – عملى – ميدانى ) خلال العطلات الصيفية ( يوليو – أغسطس – سبتمبر ) لعام 2026.

• تقدم الطلبات بقطاع التدريب بالشركة ( طنطا / سبرباى أول مدخل كفر الشيخ ) فى الفترة من 26/4/2026 الى 4/6/2026 أو لحين استكمال العدد المطلوب.

• لا يعتد بالطلبات الغير مستوفاهة أو بعد اكتمال العدد المحدد قبوله.