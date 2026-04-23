خبير عسكري: الولايات المتحدة لا ترغب في العودة للحرب ضد إيران مجددا

علق اللواء أركان حرب وائل ربيع الخبير العسكري، على مستجدات وتطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، ومصير مفاوضات إسلام آباد .

وقال وائل ربيع، في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"،: "ما نشهده في الموقف الأمريكي والإيراني مؤخرا في مسار المفاوضات يدخل صمن استراتيجيات لإدارة الأزمات".

وأضاف وائل ربيع: "العالم بأكمله يتأثر سلبا بسبب عدم وضع نهاية للحرب الإيرانية الأمريكية والتجارة العالمية تتأثر بشكل كبير".

وتابع وائل ربيع: "إيران والولايات المتحدة تسعيان إلى الوصول لأفضل نتيجة ممكنة من التفاوض".

وأكد وائل ربيع: "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في العودة للحرب ضد إيران مرة أخرى"، مضيفا: “واشنطن دمرت كل الأهداف التي أرادت قصفها في إيران، وهناك خسائر مالية ضخمة في الولايات المتحدة وإيران بسبب الحرب”.