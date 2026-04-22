ريتشارد شميرر: التفوق العسكري الأمريكي لا يعني حسم الحرب مع إيران

قال ريتشارد شميرر دبلوماسي أمريكي سابق، إنّ الولايات المتحدة تمتلك التفوق العسكري الأكبر مقارنة بإيران، إلا أن طهران قادرة على تنفيذ أنشطة تمنحها ثقلاً في المواجهة، مشيراً إلى ما حدث في مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت مناطق داخل الخليج.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الواقع يعكس أن التفوق العسكري الأمريكي لا يعني القدرة على إنهاء الحرب بشكل حاسم.

وأشار شميرر إلى أن عدم قدرة الولايات المتحدة على حسم النزاع عسكريًا قد شكّل مفاجأة للرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن كلا الطرفين يمتلكان إمكانات، وفي الوقت ذاته لديهما مصلحة في التوصل إلى تسوية تفاوضية، مشددًا على ضرورة تخلي الجانبين عن التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، لافتاً إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط ينهي هذا النزاع.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي السابق أن الرئيس الأمريكي يُبقي الخيار العسكري مطروحاً، لكنه لا يرى أن العودة إلى العمليات العسكرية خيار واقعي في المرحلة الحالية، خاصة في ظل عدم الترحيب بالحرب داخل الولايات المتحدة.

وأوضح أن العمليات العسكرية التي تم تنفيذها لم تحقق التغيير المتوقع، بل أسهمت في زيادة الدمار داخل إيران دون إحداث تحول في موازين الصراع.

ولفت شميرر إلى أن الحكومة الإيرانية لا تزال قائمة وتتمتع بقدراتها، مؤكداً أن طهران لا تزال تحتفظ بإمكاناتها الحربية، وهو ما يعزز قناعته بأن العمل العسكري لن ينهي النزاع.

واختتم بالإشارة إلى ضرورة التحول نحو المسار الدبلوماسي، معرباً عن أمله في أن تدرك إيران أيضاً أن استمرار العمليات العسكرية ليس خياراً مناسباً، وأن العودة إلى المفاوضات تمثل المسار الأفضل.