الغندور: القلق من الشناوي سبب الاستعانة بـ 3 حكام فيديو في مباراة الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام مهتم جدا بخروج مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري بدون أزمات.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، أن أوسكار راهن على محمد الغازي لأن مستواه الفني أفضل من كل الحكام الموجودين.

وأردف، أن أوسكار اختار محمد الشناوي لتقنية الفيديو، لكنه تحدث مع أعضاء لجنة الحكام بشأن خوفه من توتر الشناوي في الحالات الجدلية للمباراة، وهذا سبب قراره بتعيين الثنائي أحمد حسام طه ومحمود دسوقي كفيديو أيضا نظرًا لأهمية المواجهة.

واختتم، أن أوسكار أكد على أهمية الاستفادة من خبرات أحمد حسام طه ومحمود دسوقي وأن دورهم رئيسي مع الشناوي والحكم محمد الغازي في كل الحالات الجدلية.