شادي جودة يكشف طريقة لعب الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة اليوم .. ويتوقع فوز الأبيض

كشف شادي جودة، المحلل الرياضي، طريقة لعب الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة اليوم المرتقبة بين الفريقين، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال شادي جودة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، بيراميدز دائمًا ما يعتمد على فكرة الضغط العالي على المنافسين من أجل منع فكرة «البيلد أب».

وأردف قائلًا: «أهم حاجة لكرونوسلاف يورشيتش هو منع «البيلد أب» للفريق المنافس وقطع الكرة بأسرع طريقة وفي مناطق المقدمة»

ومع ذلك، أشار جودة إلى أن الزمالك نجح من قبل في ضرب الضغط العالي لبيراميدز في مباراة الفريقين بالدور الأول.

وتحدث شادي جودة عن أن الزمالك نقطة ضعفه هو ترك الكرة له، مشيرًا إلى أن الزمالك يعتمد على ترك الكرة للمنافس واللعب على التحولات الهجومية.

ولفت شادي جودة إلى أن الزمالك حال فقدانه الكرة يُطبق فكرة الضغط العكسي من أجل استرداد الكرة، وهذا ما يميز الزمالك خلال فترة معتمد جمال.

وحول توقعه لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، قال جودة: «أتوقع أن تكون المباراة اليوم مقفولة من الجانبين، وأن ينتصر الزمالك بهدف نظيف على بيراميدز».