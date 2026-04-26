أستاذ تاريخ: سيناء رقعة مباركة وسيدنا محمد صلى بها

أكدت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي والمحاضر الدولي، أن سيناء تمثل لنا قيمة كبيرة، وأنها كانت مهبط الرسالات والأنبياء، وأن سيدنا عيسى مرّ من سيناء، فهي أرض مباركة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه في رحلة الإسراء والمعراج صلى سيدنا محمد فيها، ضمن خمسة أماكن صلى فيها خلال الرحلة، وهذا يدل على مكانة سيناء.



وأشارت إلى أن سيناء رقعة مباركة، وأنها أقدم من حرب 67 وحرب أكتوبر؛ لأنها موجودة منذ القدم، وكان يُطلق عليها جبال الفيروز وأرض الفيروز، وأنه تم العثور على آثار في سيناء ترجع لأزمنة قديمة جدا.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية تعلم القيمة الحقيقية لأرض سيناء، وأنها خلال السنوات الأخيرة اتخذت قرارات بشأن تعميرها، وأن هناك مبادرات كثيرة تتم للتنمية في سيناء.



وأوضحت أن 562 مليار جنيه تم تخصيصها لتنمية سيناء، وأن الدولة قامت بإنشاء شبكة من الطرق والمواصلات، كما تم ربط سيناء بوادي النيل حتى لا تكون بعيدة عن باقي أنحاء مصر، وأن هناك مشروعات كثيرة تُنفذ في سيناء.