«شادية» غنّت مجانًا .. المؤرخ الفني محمد شوقي يكشف كواليس أغاني سيناء الخالدة

أكد المؤرخ الفني محمد شوقي أن الأغاني الوطنية التي ارتبطت بسيناء كانت من نوع خاص، لأنها جسدت ارتباط المصريين بالأرض كجزء من القلب والوجدان.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن أول أغنية عن سيناء كانت "صباح الخير يا سينا" لعبد الحليم حافظ في أبريل 1982، من كلمات الأبنودي وألحان كمال الطويل.

وأضاف المؤرخ الفني أن كمال الطويل قضى 48 ساعة متواصلة في صياغة اللحن، وغناها عبد الحليم وهو يبكي من الفرحة.

وأشار شوقي إلى أن الفنانة شادية رفضت الحصول على أجر عن أغنيتها "سينا رجعت كاملة لينا" عام 1979، قائلة إنها أقل ما يمكن أن تقدمه لمصر. وتابع أن الفنانة التونسية عليا حملت إحساسًا مصريًا في أغنيتها "يا حبايب مصر" خلال حرب أكتوبر، وبشرت بالنصر قبل أن يتحقق.

وأوضح محمد شوقي أن الفنانين المصريين كانوا بحق جنودًا في المعركة بأصواتهم، يسجلون التضحيات ويخلدون الانتصارات ويحفظون ذاكرة الأجيال.