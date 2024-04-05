6 أيام .. موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالدولة.. تفاصيل

تحدث عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

وقال عبدالوهاب خضر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الوزارة أعطت الموظفين إجازة رسمية مدفوعة الأجر، اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 أبريل، حتى يوم الأحد 14 أبريل الجاري، بمناسبة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص.

وأضاف أن مديريات العمل بالمحافظات تلقت منشور الوزارة الخاص بتطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص والذي ينص على موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بها.

وتابع: قرار الإجازة الصادر عن وزارة العمل جاء بعد التوافق بين الوزارة واتحاد الصناعات والنقابات العمالية، مشددا على أن الوزارة حريصة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة.