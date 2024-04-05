لموظفي القطاع الخاص| عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة عيد الفطر 2024..يتساءل عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ، لا سيما بعد أن أعلنت الحكومة منح العاملين بالمؤسسات الحكومية 6 أيام عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.



و في إطار الحرص على توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، و تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية في المناسبات والأعياد فقد تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، على أن يكون يوم الأحد إجازه تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 .



هذا وقد أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لحكم المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.

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إجازة العيد للقطاع الخاص 2024



طبقا لـ قانون العمل الجديد، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.



صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون



إجازة عيد الفطر 2024 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

