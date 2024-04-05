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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس الأيام القادمة خاصة طقس عيد الفطر ، قائلا :" الأيام اللى فاتت سيطرت على الأجواء كتلة دافئة شملت كل الجمهورية تقريباً مع انعدام فرصة تساقط الامطار  ورفعت درجات الحرارة فوق المعدلات ".

انخفاض الحرارة

 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أنه بداية من يوم الجمعة 5 / 4 سيضعف سيطرة الكتلة الدافئة / الحارة وتبدأ الحرارة في الانخفاض تبدأ شمالاً ثم تعم كل الجمهورية تدريجياً بداية من السبت 6 / 4 و طوال أسبوع العيد .
 

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن هناك انخفاضات متتالية في الحرارة على كافة الانحاء لتكون حول 24 °م شمالاً وحول 30 °م جنوباً نهاراً ، مع انخفاض أيضاً في حرارة الليل لتكون الحرارة الصغرى بين 13 إلى 17 °م ، نافيا أن  تنخفض أقل من تلك الدرجات 

وأوضح أن هناك نشاط_واضح_للرياح طوال أيام أسبوع العيد لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة ودي وبتزيد الهبات بعد الظهر واخر النهار وبالليل ( ودي هتزيد الإحساس بانخفاض الحرارة ، مع تشكل الشبورة المائية صباحا على كتير من مناطق الوجه البحري وشمال الجمهورية .

 

أمطار خفيفة

 

وقال إنه متوقع أمطار خفيفة الى متوسطة ومتقطعة على مناطق من شمال الدلتا والوجه البحري وسيناء يوم الاثنين .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في العيد مؤكدة أنه بداية من الأحد المقبل 7 أبريل 2024 يحدث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مع عودة تكاثر السحب الممطرة نتيجة المنخفض الجوي الذي سيبدأ تأثيره من صباح الأحد المقبل، ويستمر تقريبًا طوال الأسبوع المقبل، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية، أحيانًا التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال بداية ساعات المساء، إذ من المتوقع أن تشهد هذه الفترة حدوث رياح الخماسين، التي تكون مثيرة للأتربة- وفقا للبيانات المناخية المسجلة في هيئة الأرصاد الجوية.

طقس حار

 

وأوضحت الأرصاد أنه حتى يوم الإثنين 8 إبريل من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون دافئًا على السواحل الشمالية لطيفًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

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