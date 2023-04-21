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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

نلبس إيه أول أيام العيد؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من هذا الأمر اليوم

عيد الفطر
عيد الفطر

طقس أول أيام عيد الفطر وحالة الجو التي تعلنها هيئة الأرصاد،  يبحث عنه الكثير من المواطنين قبل الخروج للتنزه وزيارة الأقارب خاصة مع التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وهو من صفات فصل الربيع.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم.

من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل. 

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16 درجة مئوية

وبحسيب هيئة الأرصاد ، يكون الفارق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا على أسوان نحو 16 درجة مئوية ، إذ تكون نهارا نحو 36 وليلا 20 درجة، إذ حذرت الهيئة من تخفيف الملابس في فترات الليل.

كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى لتصبح ١٥ درجة مئوية و تنشط الرياح خلال فترات الليل مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس لذلك يفضل أصحاب جاكت خفيف أو زيادة قطع الملابس قطعه أثناء الخروج ليلا وخاصه للأطفال تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

تحذير هام 

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع، مناشدة قائدي السيارات السير بـ سرعات مخفضة، والالتزام بـ تعليمات المرور.  

الشبورة 

تفاصل طقس أول أيام العيد 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الجمعة طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .


بالنسبة لحالة البحر المتوسط كما كشفت هيئة الأرصاد ، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى نصف المتر ، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب بيان الأرصاد : 

العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الادارية 26 15
6 أكتوبر 27 14
بنهــــا 25 15
دمنهور 27 15
وادى النطرون 28 14
كفر الشيخ 25 14
المنصورة 26 15
الزقازيق 27 16
شبين الكوم 26 15
طنطا 25 14
دمياط 21 14
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 27 16
السويس 26 16
العريش 20 12
رفح 20 13
رأس سدر 28 14
نخل 24 16
كاترين 21 09
الطور 24 20
طابا 27 20
شرم الشيخ 29 18
الاسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 20 15
السلوم 23 11
سيوة 27 11
رأس غارب 32 21
الغردقة 30 22
سفاجا 30 20
مرسى علم 32 22
شلاتين 31 20
حلايب 30 21
أبو رماد 31 21
رأس حدربة 29 19
الفيوم 27 15
بني سويف 27 14
المنيا 27 15
أسيوط 28 15
سوهاج 32 17
قنا 34 17
الأقصر 34 17
أسوان 35 18
الوادى الجديد 32 18
أبوسمبل 36 20

الأرصاد طقس أول أيام عيد الفطر الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس أول أيام العيد درجة الحرارة

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