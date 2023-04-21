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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من يوم العيد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من من الساعات الأولى

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من طقس الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أنه سيكون الطقس مائلا للبرودة، لافتة إلى أنه يسود بعد ذلك طقس مائل للحرارة على مدار اليوم. 
 

حالة البحر في طقس أول أيام العيد

وأشار الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى نصف المتر ، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

 

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ارتفاع الأمواج



وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه ليلا ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى خلال فترات الليل تصل إلى 15 درجة مئوية، و16 درجة مئوية.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية أنه متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، ولكن مجملها أمطار خفيفة غير مؤثرة على أي أنشطة يومية، موضحة أنه متوقع استمرار هذه الأجواء الأيام المقبلة.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء ربيعية معتدلة مع استقرار بحالة الطقس مع تكون للشبورة المائية فترات الصباح الباكر من غد، الجمعة، أول أيام عيد الفطر، وتتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


تحذير من التقلبات الجوية


وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن مجمل الظواهر الجوية المستمرة معنا خلال فترات الإجازة وفترة العيد لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، ولكن من الهام الحذر من درجات الحرارة وانخفاضها فترات الليل، ومن الهام اصطحاب جاكيت فترات الليل حتى لا نشعر بالبرودة، والأجواء خلال فترات الإجازة للعيد أجواء مستقرة.  
 

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