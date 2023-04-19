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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سقوط أمطار على هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

سقوط أمطار
سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

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احذروا .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون طقس الأربعاء، معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب اللبلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


سقوط الأمطار


وفجرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مفاجأة عن طقس اليوم خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة، حيث توقعت هيئة الأ{صاج أن يشهد طقس الأربعاء مجموعة كختلفة من الظواهر الجوية، حيث هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

هذه المناطق تشهد سقوط أمطار من السبت إلى الثلاثاء
سقوط أمطار


نشاط للرياح


وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، سيشهد وجود لحركة الرياح على أغلب الأنحاء بمعدل متوسط سرعة تصل إلى 30 كم/س، بالإضافة إلى وجود سحب غائمة جزئيا على أغلب المحافظات.

الأرصاد: نشاط الرياح على بعض المناطق اليوم - بوابة مصر 11
نشاط الريح

وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الربيع، الذى يشهد تقلبات جوية كثيرة في اليوم الواحد.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخى الحذر وعدم تخفيف الملابس في فترة الليل.ي فترة الليل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في النهار تختلف بفارق 10 درجات عن الليل، وأن تلك الفترة هناك اختفاء لـ الشبورة فى الصباح.
 
ولفتت إلى أن البلاد معرضة لـ عواصف ترابية ورملية، بسبب الارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأن غدَا هي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، و القاهرة ستسجل 35 درجة، متابعة أن البلاد من يوم الخميس و الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وأنه على المواطنين في فترة عيد الفطر عليهم ارتداء الملابس في فترة الليل.
 

 

 

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