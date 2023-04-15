تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم السبت مائل للبرودة صباحاً، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.



شبورة مائية



وحذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى انتشار الشبورة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية



انتشار للرياح



وأشارت إلى انتشار الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى نشاطها أحياناً على جنوب سيناء والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد .

الرياح

تحذيرات هيئة الارصاد

و كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الربيع، وتحديدًا في النصف الأول، وخلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي، وستصل لـ 32 في الأسبوع المقبل.



ولفتت إلى أن البلاد في الأيام الماضية شهدت سقوط أمطار، ولكن الأسبوع المقبل لن يكون هناك أمطار، ولكن البلاد ستتعرض لموجة من التقلبات في الفترة المقبلة.