عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت.

txt

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

txt

تحذير من التقلبات السريعة .. الأرصاد توضح طقس الساعات المقبلة.. فيديو

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم السبت مائل للبرودة صباحاً، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.


شبورة مائية


وحذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى انتشار الشبورة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية


انتشار للرياح


وأشارت إلى انتشار الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى نشاطها أحياناً على جنوب سيناء والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد .

الرياح

تحذيرات هيئة الارصاد

و كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الربيع، وتحديدًا في النصف الأول، وخلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي، وستصل لـ 32 في الأسبوع المقبل.


ولفتت إلى أن البلاد في الأيام الماضية شهدت سقوط أمطار، ولكن الأسبوع المقبل لن يكون هناك أمطار، ولكن البلاد ستتعرض لموجة من التقلبات في الفترة المقبلة.

الأرصاد حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم شبورة مائية حالة الطقس اليوم السبت طقس الغد شمال سيناء درجات الحرارة حالة الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

ترك 3 أطفال|حكاية مقتل ميكانيكي على يد جيرانه بسبب ركن سيارة بالقليوبية

انتقدت إفطار المسافرين.. سيدة سعودية تثير الجدل: عيب عليكم أنتم مو راكبين جمل

30 كلمة من القرآن قد لا تفهم معناها.. اعرفها في شهر الصيام

زوجها وسبب الطلاق وعدم الإنجاب.. أبرز تصريحات عفاف شعيب مع العرافة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

قريبا.. الموبايلات الصينية تتخلى عن أندرويد لصالح نظام تشغيل HarmonyOS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ