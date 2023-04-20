4 مفاجآت بشأن طقس أول يوم العيد .. ومصدر مسئول يحذر

عيد الفطر المبارك تحتفل به مصر غدا الجمعة، وفق تصريحات صادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ولهذا يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس في أول أيام العيد، خاصة من يرغبون بالاحتفال في الأماكن العامة والمفتوحة

حالة الطقس بالعيد

ووجه الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس غدا الجمعة 21 أبريل 2023، والذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ، في بيان له، إنه بدءًا من ليلة الجمعة ستشهد درجات الحرارة انخفاضا حادا خاصة في درجات الحرارة ليلا، موضحا أن أكثر المحافظات التي ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة هي محافظات الوجه البحري والظهير الصحراوي.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الليلة الماضية كانت ليلة باردة، موضحا أن انعكاس الضوء الأبيض من السحب المنخفضة كان واضحا جدا.

كما قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود ليلاً طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة أول أيام العيد، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام العيد؛

القاهرة الكبرى، العظمى 27 والصغرى 16

الوجه البحري، العظمى 27 والصغرى 16

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 22 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 23 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، العظمى 230 والصغرى 20

شمال الصعيد، العظمى 29 والصغرى 17

جنوب الصعيد، العظمى 35 والصغرى 21.

ظواهر جوية متوقعة

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.حالة الملاحة البحرية.

البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 21.5 متر.

البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من 21.5 متر.

ويرجي اتباع تلك الإرشادات؛

القيادة بهدوء في الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية وكذلك الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.

فيما يخص تواريخ إجازات عيد الفطر المبارك، الذي يحل علينا 21 إبريل الجاري، بالإضافة إلى موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر والمحافظات، وعطلة عيد تحرير سيناء الذي يحل يوم 25 من الشهر ذاته؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر إبريل حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وسيحصل الموظفون على إجازة رسمية تنتهى الثلاثاء، ويكون يومي العودة للعمل الأربعاء والخميس على أن يحصل الموظفون في مصر على إجازة جديدة خلال يومي الجمعة والسبت، ليصبح عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر 8 أيام.

أول أيام العيد

يذكر أنه كان هناك جدال خلال الايام القليلة الماضية، حول أول أيام عيد الفطر المبارك واذا سيكون يوم الجمعة أم يوم السبت، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها، دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

وكان قد أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة.

وتابع رئيس المعهد فى تصريحات له: من ليس لديه إمكانيات للرؤية، ففضلا يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربى، وتأكيدا على دقة الحسابات، ونفيا لما يدور من تخبط على بعض المواقع الإعلامية التى تستقى الغريب من الأخبار، فكسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان، 20 أبريل، دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال، فدوما الكسوف يحدث مع ميلاد الهلال الجديد، واستطرد رئيس معهد الفلك: وللعلم هذا الكسوف لن يرى فى المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 - 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".