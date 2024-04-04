عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد شرعية؟.. المفتي يحسم الجدل

صيغة تكبيرات المصريين
صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد شرعية صحيحة وأنه لا وجه مطلقًا لاعتراض البعض عليها.

صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد

وأوضح المفتي أن صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد، صيغة شرعية صحيحة؛ لا وجه مطلقًا لاعتراض البعض عليها أو وصفها بالبدعة، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه". كما أنه لم ترد صيغة مخصوصة للتكبير في العيد بالسنة المطهرة.

ومن صيغ التكبير في عيد الفطر: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد". ومنها : "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وزارة الأوقاف: إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة

موعد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

موعد صلاة العيد القاهرة 5:59

موعد صلاة العيد الجيزة 5:58

موعد صلاة العيد الإسكندرية 6:02

موعد صلاة العيد بورسعيد 5:53

موعد صلاة العيد السويس 5:53

موعد صلاة العيد العريش 5:47

موعد صلاة العيد الطور 5:50

موعد صلاة العيد سانت كاترين 5:48

موعد صلاة العيد طابا 5:44

موعد صلاة العيد شرم الشيخ 5:47

موعد صلاة العيد دمنهور 6:00

موعد صلاة العيد طنطا 5:58

موعد صلاة العيد المنصورة 5:57

موعد صلاة العيد الزقازيق 5:56

موعد صلاة العيد بنها 5:58

موعد صلاة العيد شبين الكوم 5:59

موعد صلاة العيد كفر الشيخ 5:58

موعد صلاة العيد الفيوم 6:00

موعد صلاة العيد بنى سويف 5:59

موعد صلاة العيد المنيا 6:02

موعد صلاة العيد أسيوط 6:00

موعد صلاة العيد سوهاج 5:59

موعد صلاة العيد قنا 5:55

موعد صلاة العيد أسوان 5:56

موعد صلاة العيد أبو سمبل 6:02

موعد صلاة العيد مرسى مطروح 6:13

موعد صلاة العيد الغردقة 5:50

موعد صلاة العيد الخارجة 6:05

موعد صلاة العيد الإسماعيلية 5:53

موعد صلاة العيد دمياط 5:55

موعد صلاة العيد السلوم 6:21

موعد صلاة العيد نويبع 5:45

موعد صلاة العيد حلايب 5:42

موعد صلاة العيد شلاتين 5:46

صلاة العيد تكبيرات المصريين في صلاة العيد الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية عيد الفطر صيغ التكبير في عيد الفطر موعد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

موضوعات متعلقة

حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء رمضان

أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 600 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

هل يجوز جمع صيام الست من شوال مع أيام القضاء بنية واحدة؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

السفير التركي بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور أنقرة خلال الفترة المقبلة

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

لسكان التجمع.. الداخلية تغلق طريق المحاجر لمدة 3 أشهر

خلال أيام| موعد بدء التوقيت الصيفي.. تغيير توقيتات الأذان والعمل واليوم الدراسي

ادعية ليلة القدر مكتوبة.. ردد أفضل 350 دعاء شاملة للخيرات ولا ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 10.. وليد فواز يحرق دكان ياسر جلال يوم زفافه

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

فيديو

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ