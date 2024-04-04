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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

5 ولا 6 أيام؟.. إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص

صدى البلد

بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا بعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، بدأ العاملون بالقطاع الخاص التساؤل عن عطلتهم.

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عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، عن أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، وحتى الأحد 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال شحاتة في بيان له: 

« إن يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024 سيحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 الصادر أمس الأربعاء، والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك..».

وتابع الوزير في بيانه: « أن ذلك القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء».

وقامت وزارة العمل بتوزيع منشورات على مديريات العمل بالمحافظات، وذلك لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة العيد 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر 2024 ستبدأ من يوم الثلاثاء الذي يوافق 9 إبريل 2024، وتستمر حتى الأحد الموافق 14 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يكون الاثنين أول يوم عمل لموظفي الدولة بعد إجازة العيد.

وبحسب بيان مجلس الوزراء الذي صدر، الأربعاء، تعتبر إجازة عيد الفطر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات ومصالح القطاع العام، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويعتبر شهر إبريل أكثر شهور السنة من حيث العطلات والإجازات المرتبطة بمناسبات دينية أو اجتماعية، وهذا العام يزداد عدد أيام الإجازة في إبريل بسبب عيد الفطر، وبعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن مواعيد إجازة عيد الفطر أصبح مجموع الإجازات الرسمية في شهر إبريل 13 يومًا، ما يعد فرصة للسفر والاستجمام قبل بدء امتحانات نهاية العام.

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