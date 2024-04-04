مفاجاة بشأن أجازة عيد الفطور المبارك | وهذه الفئة محرومة منها …إيه الحكايةً ؟

يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد اجازة عيد الفطر المبارك والتي من المقرر تطبيقها عقب أيام قليلة.

إجازة عيد الفطر

أعلن وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الخميس، عن أنه إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024،من رصيد الأجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.

وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 ،الصادر أمس الأربعاء،والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأكد بيان وزارة العمل على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، ووزعت وزارة العمل منشوراً بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص ..وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات .

ويأتي ذلك بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر

ينص قانون العمل على أن هناك 3 أيام إجازة رسمية لعيد الفطر كل عام تكون مدفوعة الأجر لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وأكد القانون أن صاحب العمل له الحق في حالة الضرورة بمنع كل أو بعض العاملين أو الموظفين من إجازة عيد الفطر بسبب مصلحة العمل، بشرط تعويضهم ماديًا عن حرمانهم من إجازة العيد بأجر مضاعف خلال فترة العيد.

وبعد نهاية إجازة عيد الفطر تستعد مصر لـ5 أيام إجازة رسمية متتالية خلال شهر مايو 2024، لتبدأ بعطلة عيد العمال وتنتهي بـ إجازة شم النسيم ويأتي هذا الترتيب بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة عيد العمال إلى اليوم التالي الخميس 2 مايو نهاية الأسبوع.

ويكون ترتيب الإجازات المتتالية فرصة رائعة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، سواء كان في إجازة عيد الفطر أو الإجازات الأخرى.

موعد عيد الفطر 2024

موعد عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة.. طبقًا للحسابات الفلكية، فإن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل، هو أول أيام إجازة عيد الفطر في مصر ومعظم الدول العربية.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية في الإعلان عن إجازة عيد الفطرعلى استطلاع هلال شهر شوال من خلال المراصد الفلكية، مساء يوم الإثنين الـ 29 من شهر رمضان، عملًا بحديث النبي الشريف «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين»، وبعد ثبوت الرؤية يتم الإعلان عن أول أيام إجازة عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية فقط.

وفي المقابل فإن هناك عددًا من الدول العربية والإسلامية تعتمد على الحسابات الفلكية في تحديد موعد عيد الفطر وبداية شوال، ففي تركيا، حددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 رسميًا أول أيام عيد الفطر.

وطبقًا لما جاء في صفحة الإجازات الرسمية عبر موقع رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة عيد الفطر في مصر يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة، وبسبب أن يوم السبت عطلة أسبوعية، فإن جميع العاملين في الدولة يعودون إلى وظائفهم من يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

