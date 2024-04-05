مشرعة بريطانية توجه رسالة إلى سوناك بشأن وقف مبيعات الأسلحة لـ إسرائيل

يتعرض رئيس وزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط متزايدة لـ وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط احتجاجات على مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي، بما في ذلك 3 مواطنين بريطانيين، في غزة على يد القوات الإسرائيلية.

وقالت أليسيا كيرنز، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في بريطانيا، لراديو بي بي سي 4: "أعتقد أنه ليس لدينا خيار سوى تعليق مبيعات الأسلحة"، لافته إلى أن تراخيص تصدير الأسلحة في بريطانيا تتطلب من المتلقي الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

ووقع نحو 600 خبير قانوني ومحامي رسالة مفتوحة إلى سوناك، الخميس، يطالبون فيها المملكة المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل، مشيرين إلى خطر انتهاك القانون الدولي.

وفي اتصال هاتفي، الخميس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول، وحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة أو مواجهة العواقب.

وقالت كيرنز إن مكالمة بايدن الهاتفية مع نتنياهو، بدت وكأنها "نقطة تحول" في الصراع، مشيره إلى أنه "من المدمر أن الأمر استغرق 6 أشهر حتى نصل إلى نقطة يبدو فيها أن المجتمع الدولي قادر على التأثير على ارتكاب إسرائيل للانتهاكات في هذه الحرب".