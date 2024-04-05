مجلس حقوق الإنسان يوافق على مشروع قرار وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه يدعو جميع دول العالم لوقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربه على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان لمشروع قرار قدمته باكستان لوقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.

كما تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائم حرب محتملة في غزة.

وخلال الجلسة، قال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: "نطالبكم بتمرير مشروع القانون لوقف الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".