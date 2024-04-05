صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33091 شهيدا

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 182 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيد و82 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33091 شهيد و75750 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.