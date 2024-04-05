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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار ضخم في سوريا.. وتليفزيون دمشق يكشف السبب

ارشيفي
ارشيفي

أفاد التلفزيون السوري  بسماع انفجار ضخم في منطقة مشروع دمر الكنيسة حيث تبين أنه كان ناتج انفـجار إطار سيارة "بيك آب" لنقل البضائع، أمام جسر الكنيسة.

وأشار التليفزيون السوري الي ان الانفجار  أدى إلى حدوث حريق بداخل السيارة إثر انفجار خزان الوقود.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن مدينة الراعي بريف حلب شهدت مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدف حاجزا للشرطة العسكرية على مدخل المدينة.

وفي وقت سابق ؛ انفجر لغم أرضي صباح اليوم بدراجة نارية زرعه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بادية البشري غربي دير الزور  أدى إلى ارتقاء شاب و جرح شخص أخر .

وفي سياق اخر ؛ احبط الجيش السوري محاولة تسلل للفصائل المسلحة على محور ريف اللاذقية الشمالي.

كما استهدفت وحدات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع و نقاط انتشار هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة القصر بريف حلب الغربي.

داعش لجيش السوري دير الزور

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