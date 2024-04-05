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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تضع حلولاً جذرية لمخالفات البناء

أمين مسعود، عضو مجلس
أمين مسعود، عضو مجلس النواب

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.


وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن إصدار هذه اللائحة ادى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى الملايين من المواطنين الذين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران .


ذكر أن المخالفات البنائية كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية.


واعتبر المهندس أمين مسعود اصدار هذه اللائحة بمثابة خطوة كبيرة وإيجابية لمنح الفرص الحقيقية لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء و تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات في ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم هذا الملف ووضع حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة المتعلقة بمخالفات البناء.


وناشد المهندس أمين مسعود جميع المواطنين من أصحاب المخالفات بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتصحيح أوضاعهم مطالباً من الحكومة تنفيذ هذا التشريع بكل جدية وتقديم كل التيسيرات للمواطنين كما جاء فى قانون التصالح فى مخالفات البناء

أمين مسعود مجلس النواب لجنة الإسكان والمرافق مجلس الوزراء

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