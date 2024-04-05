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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يوجه رسالة إلى إسرائيل بشأن مصرع موظفي الإغاثة في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية على غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشاد بلينكن في تصريحات صحفية في بروكسل، بعمال الإغاثة الذين "يؤدون عملاً بطوليًا في ظل أصعب الظروف في قطاع غزة".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي قبل الإصدار المتوقع لتقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الحادث، والذي أثار الغضب بين العديد من حلفاء إسرائيل.

وقال بلينكن إن مهاجمة عدو مثل حماس، الذي يرسخ نفسه وسط السكان المدنيين، يمثل "تحديا فريدا"، لكن مع ذلك تتحمل إسرائيل "مسؤولية توفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين".

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انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي المطبخ المركزي العالمي غزة قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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