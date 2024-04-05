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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. إنفوجراف

انفوجراف وزارة التنمية
انفوجراف وزارة التنمية المحلية في اسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 80 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 مارس الماضي حتي 5 ابريل الجاري 2024

*السبت 30 مارس*
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً ، وكذا دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم و المرأة المعيلة بالمحافظات، حيث وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش واللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية ومن جمعية رسالة كل من المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية والدكتور شريف يحي محمود مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة ومحمود أبوزيد نائب مدير العلاقات الحكومية برسالة  .

*الأحد 31 مارس*
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، حيث من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، و تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً وجارى البدء فى تنفيذ عدد 11 مجزر منها حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي ، والثالثة 44 مجزراً، حيث تم الانتهاء من تطوير و تسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%.

*الاثنين 1 ابريل*
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتي شهر مارس ٢٠٢٤، مؤكدًا تلقى المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 793,166 ألف رسالة، تضمنت حوالي 128 ألف شكوى تم حل 125,5 ألف شكوى منها بنسبة 98%، وجار حل 2546 شكوى، مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

*الأربعاء 3 ابريل*
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 284 برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي وافق خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

*الخميس 4 ابريل*
بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي،، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه الذكرى المباركة.

*الجمعة 5 ابريل*
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات وكذا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بطاقة (۱۲۰۰) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (۳۰) ميجاوات/ساعة، في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها.

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التنمية المحلية الحصاد الأسبوعي رئيس الجمهورية الجيزة المخلفات البلدية

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