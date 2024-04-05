حلاوتنا في لمتنا.. مائدة إفطار تجمع أهالي الأحراز بشبين القناطر| صور

حرص أهالى قرية الأحراز شبين القناطر بالقليوبية على تنظيم فطار جماعى لجميع أهالى القرية والجلوس على مائدة إفطار جماعي رافعين شعار " حلاوتنا فى لمتنا".
وقال الشباب القائمين على الإفطار الجماعى إن الهدف من تجمع أهالى القرية على مائدة واحدة هو إدخال السعادة والبهجة على الجميع واجتماع الكل على مائدة واحدة تظهر ترابط ومحبة أهالى القرية.
وأشاروا إلى أن الجميع شارك فى حفل الإفطار الجماعى مما يؤكد على تماسك أهالى القرية وتوفير الخدمات اللازمة التى يحتاجها عدد من أهالى القرية.
يذكر أن قرية الأحراز بشبين القناطر إحدى قرى "حياة كريمة" وشهدت تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة لخدمة المواطنين.