حلاوتنا في لمتنا.. مائدة إفطار تجمع أهالي الأحراز بشبين القناطر| صور

حرص أهالى قرية الأحراز شبين القناطر بالقليوبية على تنظيم فطار جماعى لجميع أهالى القرية والجلوس على مائدة إفطار جماعي رافعين شعار " حلاوتنا فى لمتنا".

وقال الشباب القائمين على الإفطار الجماعى إن الهدف من تجمع أهالى القرية على مائدة واحدة هو إدخال السعادة والبهجة على الجميع واجتماع الكل على مائدة واحدة تظهر ترابط ومحبة أهالى القرية.

وأشاروا إلى أن الجميع شارك فى حفل الإفطار الجماعى مما يؤكد على تماسك أهالى القرية وتوفير الخدمات اللازمة التى يحتاجها عدد من أهالى القرية.

يذكر أن قرية الأحراز بشبين القناطر إحدى قرى "حياة كريمة" وشهدت تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة لخدمة المواطنين.

434509343_861098366062835_6605635239202762672_n

433898888_861097642729574_9167565706584696400_n

433926840_861098052729533_1480841955658356320_n

433938222_861097789396226_7042793155497807672_n

433945560_861097159396289_5459102363638807331_n

434152790_861098426062829_5670538326518880389_n

434417048_861098226062849_2465209733682644490_n