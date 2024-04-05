عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلاوتنا في لمتنا.. مائدة إفطار تجمع أهالي الأحراز بشبين القناطر| صور

حفل الافطار
حفل الافطار

حرص أهالى قرية الأحراز شبين القناطر بالقليوبية على تنظيم فطار جماعى لجميع أهالى القرية والجلوس على مائدة إفطار جماعي رافعين شعار " حلاوتنا فى لمتنا".

وقال الشباب القائمين على الإفطار الجماعى إن الهدف من تجمع أهالى القرية على مائدة واحدة هو إدخال السعادة والبهجة على الجميع واجتماع الكل على مائدة واحدة تظهر ترابط ومحبة أهالى القرية.

وأشاروا إلى أن الجميع شارك فى حفل الإفطار الجماعى مما يؤكد على تماسك أهالى القرية وتوفير الخدمات اللازمة التى يحتاجها عدد من أهالى القرية.

يذكر أن قرية الأحراز بشبين القناطر إحدى قرى "حياة كريمة" وشهدت تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة لخدمة المواطنين.

434509343_861098366062835_6605635239202762672_n
434509343_861098366062835_6605635239202762672_n
433898888_861097642729574_9167565706584696400_n
433898888_861097642729574_9167565706584696400_n
433926840_861098052729533_1480841955658356320_n
433926840_861098052729533_1480841955658356320_n
433938222_861097789396226_7042793155497807672_n
433938222_861097789396226_7042793155497807672_n
433945560_861097159396289_5459102363638807331_n
433945560_861097159396289_5459102363638807331_n
434152790_861098426062829_5670538326518880389_n
434152790_861098426062829_5670538326518880389_n
434417048_861098226062849_2465209733682644490_n
434417048_861098226062849_2465209733682644490_n
434483269_861098316062840_499099953804955356_n
434483269_861098316062840_499099953804955356_n
الأحراز شبين القناطر القليوبية شهر رمضان المبارك حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

موضوعات متعلقة

تكريم 154 متسابقا من حفظة القرآن الكريم في نادي بنها.. صور

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية كفر رجب

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بالقليوبية

المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لاتجاره بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يناقش إغلاق المدفن الصحي بأبو زعبل وتطوير منطقة العكرشة

محافظ القليوبية: استكمال ممشى أهل مصر في بنها وتطوير منطقة معديّة بطا

الحكم بالإعدام جزاء بلطجي شبرا الخيمة بعد قتـ.له أحد المارة لاستعراض قوته

ترشيحاتنا

الأرض مقابل عضوية الناتو.. خطة أوروبية جديدة لحل الصراع في أوكرانيا.. تفاصيل

4 علامات لقبول الأعمال في رمضان.. خطيب المسجد النبوي يوضحها

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. شاهد

بعد إقرار إسرائيل بالخطأ.. بيان عاجل من منظمة وورلد سنترال كيتشن

الهلال الأحمر المصري: إنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لـ غزة

انخفاض واضح بأسعار الذهب عن أمس.. تعرف على قيمته في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

جوري بكر تتألق بقفطان رمضان| شاهد

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ