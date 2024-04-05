مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن مباراة سيمبا

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني :"الأهلي سيمبا توقعاتكم للمباراة ".



يلتقي النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، امام نظيره سيمبا التنزاني في إياب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال في العاشرة مساء بتوقيت مصر اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى في حضور 30 ألف مشجع.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، على قناتي بي إن سبورتس 6 المشفرة وأون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏