عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن مباراة سيمبا

صدى البلد

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب مجدي عبد الغني :"الأهلي  سيمبا توقعاتكم للمباراة ".
 

يلتقي النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، امام نظيره سيمبا التنزاني في إياب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى 

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال في العاشرة مساء بتوقيت مصر اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى في حضور 30 ألف مشجع.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، على قناتي بي إن سبورتس 6 المشفرة وأون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

استاد القاهرة الدولي الاهلي وسيمبا التنزاني الإعلامي مجدي عبد الغني القنوات الناقلة لمباراة ه مباراة الأهلي ربع نهائي دوري الأبطال سيمبا التنزاني موعد مباراة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف عليها

الأرض مقابل عضوية الناتو.. خطة أوروبية جديدة لحل الصراع في أوكرانيا.. تفاصيل

4 علامات لقبول الأعمال في رمضان.. خطيب المسجد النبوي يوضحها

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. شاهد

بعد إقرار إسرائيل بالخطأ.. بيان عاجل من منظمة وورلد سنترال كيتشن

الهلال الأحمر المصري: إنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

جوري بكر تتألق بقفطان رمضان| شاهد

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ