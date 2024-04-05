خطيب الجمعة بالسيدة زينب: أداء حق الله في المال ينشر السلام في الأرض

قال الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، في آخر جمعة من رمضان، إن صدقة الفطر وزكاة المال، هو حق الله في المال، استخلف الله فيه عباده أن ينفقوه فيما يرضيه عزوجل.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في خطبة آخر جمعة من رمضان، من مسجد السيدة زينب، أن الله تعالى يقول (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).

وتابع: ولو أن كل إنسان أدى حق الله في المال، لأدى ذلك إلى إقرار السلام في الأرض وإشاعة الوئام في الناس، فتهدأ نفس الحاقد، وترقأ دموع البائس، ويسكن جوف الفقير، ويذهب خوف الغني.

وأضاف: وعندها يتذوق الناس جميعهم سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، نسأل الله أن يرزقنا السعادة والنعيم في الدارين.