عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: أداء حق الله في المال ينشر السلام في الأرض

آخر جمعة من رمضان
آخر جمعة من رمضان

قال الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، في آخر جمعة من رمضان، إن صدقة الفطر وزكاة المال، هو حق الله في المال، استخلف الله فيه عباده أن ينفقوه فيما يرضيه عزوجل.

وأضاف أحمد عصام فرحات، في خطبة آخر جمعة من رمضان، من مسجد السيدة زينب، أن الله تعالى يقول (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).

وتابع: ولو أن كل إنسان أدى حق الله في المال، لأدى ذلك إلى إقرار السلام في الأرض وإشاعة الوئام في الناس، فتهدأ نفس الحاقد، وترقأ دموع البائس، ويسكن جوف الفقير، ويذهب خوف الغني.

وأضاف: وعندها يتذوق الناس جميعهم سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، نسأل الله أن يرزقنا السعادة والنعيم في الدارين.

الشيخ أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب صدقة الفطر زكاة المال المال خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان اخر جمعة من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف عليها

الأرض مقابل عضوية الناتو.. خطة أوروبية جديدة لحل الصراع في أوكرانيا.. تفاصيل

4 علامات لقبول الأعمال في رمضان.. خطيب المسجد النبوي يوضحها

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. شاهد

بعد إقرار إسرائيل بالخطأ.. بيان عاجل من منظمة وورلد سنترال كيتشن

الهلال الأحمر المصري: إنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

جوري بكر تتألق بقفطان رمضان| شاهد

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ