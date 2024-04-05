عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يدعم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

صدى البلد

حرص الاعلامي أحمد شوبير علي دعم النادي الاهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب شوبير :"بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراته أمام سيمبا التنزاني اليوم، بإذن الله يكون الصعود من نصيب القلعة الحمراء".
 

يلتقي النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، امام نظيره سيمبا التنزاني في إياب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطالإفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى 

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال في العاشرة مساء بتوقيت مصراليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى في حضور 30 ألف مشجع.
 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، على قناتي بي إن سبورتس 6 المشفرة وأون تايمسبورتس الأرضية المفتوحة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا في المباراة التي جمعتالفريقين في ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

استاد القاهرة الدولي الاهلي وسيمبا التنزاني بطولة دوري أبطال إفريقيا لإعلامي أحمد شوبير موعد مباراة الأهلي مواجهة سيمبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

بلينكن: واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الهجوم على موظفي الإغاثة

كانت بتلعب.. غرق طفلة في برميل صابون سائل بالمنيا

طب الأزهر ينجح في إجراء عملية نادرة لمريض يعاني صعوبة البلع.. صور

الأعمال بالخواتيم فاجتهدوا.. خطيب المسجد النبوي: أيام معدودة ويذهب التعب ويبقى الأجر

احترس| البعض يهدأ والآخر يفترس.. تأثير كسوف الشمس على الحيوانات

صيغة الصلاة النارية مفتاح الفرج لـ40 بابا للخير.. رددها في آخر جمعة من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

فيديو

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ