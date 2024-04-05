شوبير يدعم الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

حرص الاعلامي أحمد شوبير علي دعم النادي الاهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب شوبير :"بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراته أمام سيمبا التنزاني اليوم، بإذن الله يكون الصعود من نصيب القلعة الحمراء".



يلتقي النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، امام نظيره سيمبا التنزاني في إياب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطالإفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال في العاشرة مساء بتوقيت مصراليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى في حضور 30 ألف مشجع.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، على قناتي بي إن سبورتس 6 المشفرة وأون تايمسبورتس الأرضية المفتوحة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا في المباراة التي جمعتالفريقين في ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏