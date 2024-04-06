فنان كاريكاتير يدخل فرحة على أطفال جنوب سيناء برسومات مميزة

استطاع فنان الكاريكاتير عمرو حسن صنع الفرحة لأطفال جنوب سيناء في مدن دهب وشرم الشيخ وطور سيناء برسومات عن رمضان وعن البيئة البحرية من بينها الشعاب المرجانية والاسماك الملونة.

وقد نظم عمرو حسن فنان الكاريكاتير عدة ورش في عدد من حفلات الإفطار الرمضانية في دهب و طور سيناء وشرم الشيخ لتعليم الأطفال فنون رسوم الكاريكاتير التي تهدف للحفاظ علي البيئة والشعاب المرجانية والتعريف بمعالم جنوب سيناء السياحية .



وقال الفنان عمرو حسن فنان الكاريكاتير انه جاء من القاهرة لجنوب سيناء من اجل تعليم الأطفال فنون الكاريكاتير وصنع فرحة الأطفال بالرسومات التي تعبر عن البيئة والطبيعة السيناوية سواء سواء الطبيعة البحرية والطبيعة الجبلية الجميلة التي حباها الله لسيناء .



وأضاف حسن إلي إنه اطفال سيناء لابد من تنمية مواهبهم من خلال الفنون المختلفة للحفاظ علي البيئة وكذلك تعليمهم الترويج للسياحة وكيفية التعامل الحسن مع السياح ويكونوا عنوان بلادهم الجميلة .

واكد حسن إن الاطفال جذبهم فن الكاريكاتير والصور المعبرة عن الواقع والتعبيرات الساخرة والمبهجة لفن الكاريكاتير والتي تعبر عن افكار الاطفال



رسم كاركتير

FB_IMG_1712319988290

FB_IMG_1712319985799

FB_IMG_1712319980668

FB_IMG_1712319975237