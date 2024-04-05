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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : طرح أراضٍ للاستثمار .. وتسهيلات للجادين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، عددًا من قطع الأراضي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على إمكانية استغلالها وطرحها للاستثمار، ووجه باستغلال هذه الأراضي بشكل أمثل، بما يعود بعائد مادي على المحافظة ويخلق فرص عمل للشباب.


وتفقد المحافظ حديقة المرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة، والتي تقع على مساحة 15 ألف متر مربع بشارع بهتيم ووجه المحافظ باستغلال الحديقة بشكل حضاري، إما من خلال تأجيرها أو طرحها لأحد المستثمرين لإقامة محلات عليها لتعزز من الجانب الحضاري للمنطقة، موجها بضرورة العمل على نظافة الموقع العام سواء للحديقة أو الشارع الرئيسي.


كما تفقد الهجان أيضا موقف سيارات بهتيم والذي يتم استغلاله كجراج عشوائي من قبل أحد المواطنين مؤكدا على إعادة النظر في استغلاله وطرحه للاستثمار في الأنشطة التي يحتاج إليها مواطني المنطقة، كسوق حضاري أو محلات تجارية وتأجيرها للشباب.


ووجه محافظ القليوبية خلال جولته رئيس الحي بتشكيل لجنة تكون مهمتها حصر جميع الأراضي والأصول غير المستغلة بالحي، وإعادة النظر في طرحها واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على المواطن وبما يعظم من دخل وموارد المحافظة موجها أيضا بمتابعة إدارات الإيرادات وتحصيل مستحقات المحافظة بالشكل القانوني الأمثل حفاظا على المال العام وحق الدولة.


وأكد المحافظ أن طرح تلك الأراضي والحدائق للاستثمار يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما توفير فرص عمل للشباب من خلال جذب الاستثمارات وخلق مشاريع جديدة، والعمل على النهوض بالشكل الحضاري للمحافظة من خلال تطوير تلك المساحات وتحويلها إلى أماكن ترفيهية وثقافية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين.


وأضاف المحافظ أن المحافظة ستقوم بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين لضمان نجاح مشاريعهم وتحقيق الأهداف المرجوة من طرح تلك الأراضي والحدائق للاستثمار مشيدا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية المحافظة، مؤكداً على حرص المحافظة على دعم المستثمرين وتقديم جميع التسهيلات لهم.

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