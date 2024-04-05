الحق احجز سيارتك| دودج وبورش وهيونداي وتويوتا بساحة مطار القاهرة.. تفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سيارات مستعملة أو كسر زيرو، بعد تراجع أسعار السيارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

سيارات جمارك

مزادات السيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي وسفاجا وأسوان والأقصر.

من المقرر بحسب الهيئة أن تنعقد جلسة المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ما أنواع سيارات مزاد مطار القاهرة؟

يتاح بالمزاد سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص أبرزها (مرسيدس - دودج - بورش - تويوتا - بي إم دبليو - فولكس فاجن - هيونداي - كرايسلر - ميتسوبيشي - جيب ليبرتي - أودي - لينكولن - فورد - نيسان - جيب شيروكي).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

حددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

أنواع السيارات

شروط دخول مزاد مطار القاهرة

تباع كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 400 جنيه، وتتاح بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي، حي الدقي بمحافظة الجيزة.

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.