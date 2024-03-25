الخميس المقبل.. مزاد علني لبيع 40 طن أخشاب بجمارك سفاجا

تعقد مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، مزادا علنيا صباح الخميس المقبل، لبيع كميات تبلغ 40 طنّا من الألواح الخشبية وكسر الأخشاب عبارة عن بالتات مخزنة بمنفذ سفاجا البحري بمدينة الغردقة.

قالت مصلحة الجمارك إنها ستبيع تلك الكميات من الأخشاب في مزاد علني تنفيذا لما تضمنه قانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018.

وضعت المصلحة عددا من الشروط للدخول للمزاد من بينها شراء كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 299 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 14%، وسداد قيمة تأمين إبتدائي يبلغ 20 ألف جنيه.

أوضحت المصلحة أن عمليات المزاد ستكون في مقر إدارة المهمل والبيوع بجمارك سفاجا، والتابعة لـ الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

وأشارت المصلحة إلى أن كراسة الشروط متاحة بعدد من المناطق التابعة لجمرك سفاجا وهي إدارة المخازن بباب 14 بمبنى الدخان الجديد الموجود بديوان عام المصلحة بميناء الإسكندرية و الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمرك سفاجا نفسه.