تغييرات في تشكيل الزمالك أمام فيوتشر ..وهذا اللاعب بديلا لـ أوباما

قبل مباراة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، استقر جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، على عدد من التغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق.

وفي هذا السياق، يتطلع جوميز إلى وجود محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا بوسط الملعب، بجانب استمرارية أحمد حمدي في مركز صانع الألعاب، ومحمد عواد في مركز حراسة المرمى.

كما من المتوقع عودة سيف الدين الجزيري إلى التشكيلة الأساسية بعد الأداء الجيد الذي قدمه في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى عودة أحمد سيد زيزو إلى التشكيلة الأساسية.

يأتي هذا في إطار استعدادات الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي البطولة، بعدما حقق الفريق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل للزمالك كل من حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو، بينما سجل هدف مودرن فيوتشر علي ياسر.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية هو يوم الأحد المقبل، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر

وبالنسبة للتشكيل المتوقع للزمالك في هذه المباراة، يمكن أن يكون كالتالي:

- في حراسة المرمى: محمد عواد

- في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

- في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي

- في خط الهجوم: زيزو، شيكابالا، سيف الجزيري.

ويشهد تشكيل الزمالك المتوقع تغيير وهم محمد شحاتة علي حساب أوباما الذي تعرض لأصابة في الفك وسيف الجزيري علي حساب ناصر منسي الذي لم يؤدي بالشكل المطلوب في المباراة الماضية.