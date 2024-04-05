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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألونسو: لم نحسم الدوري الألماني رغم فارق النقاط مع بايرن ميونخ

صدى البلد

تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، يرى أن فريقه ما زال لم يحسم فوزه بلقب الدوري الألماني على الرغم من الفارق الكبير في عدد النقاط مع أقرب منافسيه.

فعلى الرغم من تفوق ليفركوزن على بايرن ميونيخ بفارق 13 نقطة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، إلا أن ألونسو يشير إلى أن هناك مواجهات صعبة قادمة، بما في ذلك المباراة المقبلة أمام يونيون برلين في ملعبهم.

ويأمل ألونسو خلال هذه المباراة في تحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة نحو اللقب، مع التركيز على الأداء والتحسن المستمر لضمان تحقيق الأهداف.

وبهذا الأداء المتميز والتفوق، يبدو أن باير ليفركوزن على بعد خطوة واحدة من كسر هيمنة بايرن ميونيخ والفوز بلقب الدوري الألماني في موسم 2023-2024.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ باير ليفركوزن

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