الأعلى للطرق الصوفية: الكرامة أمر خارق للعادة تظهر لأغلب المشايخ

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الطريقة الأحمدية هي الأكثر شعبية في مصر، ثم تليها الطريقة الشاذلية أما القادرية والنقشبندية فهما الأقل انتشاراً .

وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن أوراد الطريقة الأحمدية الخلوتية هي أوراد السادة الأحمدية والخلوتية معا، وتقوم على الذكر وقراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكمل عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية أورادها الأساسية تقوم على العلم والتعليم وإطعام الطعام وقضاء حوائج الناس.

واختتم أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهرها الله على يد عبد صالح ملتزم بشرع نبيه وكل كرامة لولي هي معجزة مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.