جزاء من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا.. المفتى يوضح

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، أن لله سبحانه وتعالى أيامًا مباركة حثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغتنمها ونتعرض لها، ومن بينها ليلة القدر.

وأضاف شوقى علام جاء ذلك خلال برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الله سبحانه وتعالى وصف ليلة القدر في كتابه الكريم فقال{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3].

تحري ليلة القدر

وأكد مفتي الجمهورية على ضرورة تحري ليلة القدر واغتنامها بالطاعات والعبادات كقيام الليل وقراءة القرآن والذكر لأن فيها تغفر الذنوب.

وأضاف المفتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه".