مندوب سلوفينيا: قرارات مجلس الأمن ملزمة لأعضائه وواجبة التنفيذ.. فيديو

قال مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

أضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوه، أن قطاع غزة شهد 6 أشهر من الدمار والتجويع في تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا بضرورة إدخال الماء والغذاء والأدوية الكافية للفلسطينيين في قطاع غزة.

أوضح أنه يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لعمال الإغاثة في قطاع غزة لمواصلة أداء مهامهم الإنسانية، كما يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.