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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لن نجري تحقيقا مستقلا لعمليات اغتيال عمال الإغاثة.. ونكتفي بالرواية الإسرائيلية

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم أن الولايات المتحدة لا تنوي إجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي. ويأتي بيان كيربي وسط مخاوف متزايدة بشأن الحادث ويدعو إلى المساءلة.

ووفقا لكيربي، لا توجد حاليا خطط للولايات المتحدة لبدء تحقيقها الخاص في الحدث المأساوي. وكشف كذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس جو بايدن خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة على النتائج الأولية لتحقيق جيش الإحتلال الإسرائيلي في الحادث.

وقد أثار مقتل عمال الإغاثة تدقيقاً دولياً ومطالبات بالشفافية. لكن تصريحات كيربي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية ستعتمد على المعلومات التي قدمتها إسرائيل بشأن الحادث.

ويثير قرار عدم إجراء مراجعة مستقلة تساؤلات حول مدى مشاركة الولايات المتحدة في السعي إلى المساءلة عن مقتل العاملين في المجال الإنساني. ويقول المنتقدون إن إجراء تحقيق مستقل ضروري لكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحايا وأسرهم.

ومع استمرار المناقشات بين السلطات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الحادث، لا تزال المخاوف قائمة بشأن مدى كفاية وشفافية عملية التحقيق. وقد يؤدي عدم وجود مراجعة مستقلة إلى إثارة الشكوك وزيادة الدعوات إلى المساءلة من جانب المجتمع الدولي.

ويسلط هذا التطور الضوء على التعقيدات المحيطة بالتحقيق في مقتل عمال الإغاثة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لمعالجة المخاوف التي أثارها الحادث.

يقدم بيان جون كيربي نظرة ثاقبة لموقف حكومة الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة ونهجها في معالجة آثار الحدث المأساوي.

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