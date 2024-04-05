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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا الأفضل ولا عبد الله السعيد| إجابة صادمة من الونش

شيكابالا وعبد الله
شيكابالا وعبد الله السعيد

أكد محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، أفضل من زميله بالفريق عبدالله السعيد.

وقال الونش خلال برنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة "MBC مصر": "شيكابالا القائد وأفضل من عبدالله السعيد".

وسأل رامز جلال (مقدم البرنامج)، الونش عما إذا كان يستطيع إيقاف محمود كهربا، مهاجم القلعة الحمراء، في مواجهات الأهلي والزمالك، فرد بقوله "نعم، بكل تأكيد".

وخضع الونش خلال الفترة الماضية لعملية جراحية، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية في أقل من عام.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في لقاء الذهاب على مودرن فيوتشر بنتيجة (2-1) الأحد الماضي، على استاد السلام.

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