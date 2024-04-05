مدافع الأهلي | محمد عبدالمنعم يكشف سبب رفض احترافه

كشف محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، حقيقة خلافه مع مجلس إدارة النادي، بسبب تعديل عقده، مشيرًا إلى أنه يحلم بالاحتراف في أوروبا.

وقال عبدالمنعم، خلال برنامج "رامز جلب من الآخر" المذاع عبر قناة MBC مصر: "لم يحدث أني طلبت من مجلس إدارة الأهلي المساواة بعلي معلول".

وأضاف: "إدارة الأهلي رفضت أكثر من عرض قطري للحصول على خدماتي، وهدفي في الفترة الحالية هو الاحتراف في أوروبا".

وواصل: "أرى أن استقرار خط دفاع الأهلي بتواجد ياسر إبراهيم معي ضمن التشكيل الأساسي، حيث إني شاركت معه في أكثر من مباراة وهناك تفاهم معه".

وعن إمكانية تواجده كبديل في تشكيل منتخب مصر في حالة عودة محمود الونش مدافع الزمالك، علق: "أشارك حاليا كأساسي مع المنتخب، وبالتالي أجتهد للحفاظ على هذه المكانة".

