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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الطيب عن غضب جمهور الأهلي من تعليقاته: مش بشتغل الزبون عاوز كده

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ النادي الأهلي تدخل لمنعه من التعليق على مباريات النادي في إحدى القنوات الرياضية، موضحًا: "المعلق الراحل محمود بكر كان بيعلق في قناة الأهلي ولما قال كلمتين على خط وسط ملعب الأهلي إنه بطيء، النادي الأهلي خلى الراجل القامة العظيمة برة القناة".

وأضاف الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لو قناة الأهلي مش مطلوب منها إنها تبقى محايدة يبقى مش مطلوب منك إنك تبدي رأيك وأوامرك في قناة مش بتاعتك".

وعن غضب جمهور النالدي من تعليقاته، قال الطيب: "أنا مش بشتغل الزبون عاوز كده، أنا أقدم ما يجعلني الجمهور للصح والأصح وما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع ومصلحة الوطن، لكن لو الجمهور لو عاوز شمال أو يمين مش هروح شمال أو يمين زي ما هو عاوز".
https://youtu.be/iuig5JOFQIQ?si=CVLnlIFDkgKHJ0Tm

الاعلاميه بسمة وهبة النادي الأهلي توك شو أحمد الطيب

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